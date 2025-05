Club africain : démission collective du comité directeur

Le Club africain traverse une nouvelle zone de turbulences. Dans un communiqué publié vendredi 16 mai 2025, la direction du club a annoncé sa démission collective, à l’issue d’une réunion tenue la veille à Tunis. Cette décision survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la détérioration des résultats sportifs et une défiance croissante au sein de la famille clubiste.

Le comité directeur affirme avoir pris cette décision face à une multiplication des actes de diffamation, d’injures et de mises en cause infondées à l’encontre de ses membres. Les dirigeants dénoncent de graves atteintes à leur réputation, à leur honneur et à leur dignité. Estimant ne plus pouvoir exercer leurs fonctions dans des conditions normales, ils rappellent que leur engagement s’inscrivait dans une logique de responsabilité et de service, et non dans une quête de prestige. « Servir les supporters du Club africain ne peut se faire sans leur adhésion », soulignent-ils.

La démission, actée le 15 mai 2025, a été officiellement notifiée à l’Instance des Sages du club. Afin d’assurer une transition aussi fluide que possible, plusieurs mesures ont été prises. Le comité sortant a saisi la présidence du tribunal de première instance de Tunis pour obtenir la désignation de trois experts judiciaires, chargés de réaliser un audit complet des finances du club. La requête a été déposée dès le 16 mai.

Parallèlement, les membres démissionnaires continueront d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à l’élection d’une nouvelle direction. Cette continuité vise à préserver les engagements sportifs du club dans les différentes disciplines.

Le comité appelle à la convocation d’une assemblée générale élective dans un délai ne dépassant pas le 12 juin 2025, conformément aux statuts du club. Il se dit également prêt à répondre à toutes les interrogations légales et financières que pourraient formuler les éventuels candidats à la reprise de la direction.

Enfin, un rapport détaillé a été remis à l’Instance des Sages. Ce document recense les jugements exécutoires à l’encontre du club, les montants dus, les parties concernées, les avocats impliqués, ainsi que la liste des sommes nécessaires pour lever les interdictions, notamment en matière de recrutement. Il présente aussi un état exhaustif de la situation financière du Club africain, avec l’ensemble des dettes ventilées et expliquées.

S.H