Mohamed Ali Nafti en visite au Qatar

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite au Qatar le 19 mai 2025, à l’invitation de Cheikh Mohammed ben Abdurrahman ben Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar.

Cette visite sera l'occasion de tenir des entretiens bilatéraux visant à renforcer davantage les relations fraternelles et la coopération entre la Tunisie et le Qatar, et explorer les moyens de les approfondir et d’en élargir les domaines.





Elle constituera également une opportunité d’examiner un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

S.H