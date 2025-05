Palmarès des Comar d’Or 2025

Plusieurs écrivains et romanciers ont été distingués, dans la soirée de samedi 17 mai 2024, lors de la 29eédition des Comar d’Or. La cérémonie de remise des prix littéraires a eu lieu au Théâtre municipal de Tunis.

Ci-dessous le palmarès complet :

Comar d’Or (Français) :

- Écris, tu seras aimé des dieux de Mahdi Hizaoui publié aux éditions Arabesques.

Commentaire du jury : « Le narrateur, alter ego de l'auteur, traîne un regard désabusé sur les êtres, les phénomènes et les choses. Sa vision du monde, aux accents philosophiques et aux tons ternes, donne lieu à réflexion d'ordre existentiel et ontologique, tout à la fois sévère, insolente et drôle ».

Le Prix spécial du jury (Français) :

- Le vert et le bleu de Abdellatif Mrabet, Contraste Éditions.

Commentaire du jury : « Ce roman, structuré selon la technique de la mise abyme, met en scène un militant écologiste qui rentre au pays pour réaliser son projet et son rêve entretenir avec passion la terre de ses parents située au cœur de l'oasis maritime de Gabès, pour la sauvegarde de laquelle il se dévoue corps et âme ».

Le Prix découverte (Français) :

- Écoute-moi ma fille de Houda Mejdoub publié aux éditions Arabesques.

Commentaire du jury : « À travers les récits entrecroisés de plusieurs personnages appartenant à trois générations, l'auteure analyse les relations complexes au sein de la famille, où les malentendus, les secrets et les non-dits n'interdisent pas l'amour qui triomphe ».

Comar d’Or (Arabe) :

- لمن تجمع وردك يا مكرم de Chafik Tarki des éditions ميارة

Commentaire du jury : « Un roman sur l’être humain à l’ère de la misère, de l’échec et des désillusions, en quête de lui-même. Un texte qui mêle différents genres artistiques et nous parle de l’actualité culturelle avec ses douleurs, ses fractures, ses rêves et ses déformations ».





Le Prix spécial du jury (Arabe) :

- أصحاب الهدهد de Sofiene Rejab aux éditions Meskeliani

Commentaire du jury : « Un roman cohérent dans sa construction et harmonieux dans son propos, fondé sur l’originalité et la diversité des événements. Il témoigne en outre de la capacité du romancier à fusionner des univers variés, notamment par sa manière d’exploiter l’héritage soufi. Ce roman est écrit dans un style narratif solide, alliant la simplicité de la langue à sa dimension poétique ».

Le Prix découverte (Arabe) :

- نافذة على الشمس de Balkis Khelifa aux éditions ميارة

Commentaire du jury : « Un roman à la construction aboutie et à la cohérence assurée à travers la diversité des événements. L’autrice y aborde une pluralité de questions politiques et sociales… peut-être pour en recomposer le sens ».





R.B.H