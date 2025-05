17% d’analphabètes, et bien pire encore : le constat alarmant de Faouzi Ben Abderrahmen

L’ancien ministre de l’Emploi et figure de la scène politique tunisienne, Faouzi Ben Abderrahmen, a vivement critiqué les résultats du dernier recensement national publié par l’Institut national de la Statistique (INS), en particulier le taux d’analphabétisme qui s’élève à 17%.

Dans une publication Facebook du samedi 17 mai 2025, il a qualifié ce chiffre de « scandaleux », estimant qu’un tel niveau d’analphabétisme est inacceptable après 70 ans de l'Indépendance.

Mais pour Faouzi Ben Abderrahmen, le véritable drame ne se limite pas à cette statistique officielle. Il pointe du doigt une réalité plus profonde et insidieuse : l’analphabétisme cognitif ou informationnel. Selon lui, il s’agit de l’incapacité d’une large partie de la population à utiliser les outils modernes de connaissance, à naviguer dans les médias contemporains ou encore à maîtriser d’autres langues pour accéder à l’information. Il estime que ce type d’illettrisme concerne « plus des deux tiers de la population… voire davantage ».

L’ancien ministre déplore également l’absence, dans les enquêtes de l’INS, d’indicateurs permettant d’évaluer le nombre de personnes capables de lire régulièrement des livres – qu’ils soient en version papier ou numérique – ou encore de faire preuve d’un esprit critique leur permettant de distinguer le vrai du faux. « C’est pourtant cette catégorie qui fait la différence dans une société éclairée », suggère-t-il avec regret.

En filigrane, Faouzi Ben Abderrahmen invite à une réflexion de fond sur l’état réel de la culture, de l’éducation et de l’accès à l’information en Tunisie, au-delà des seuls indicateurs chiffrés officiels.

S.G