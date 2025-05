Les femmes représentent 50,7% de la population tunisienne

Concernant les personnes âgées de 25 ans et plus, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, avec un écart significatif chez les plus de 75 ans. Environ 51% des personnes âgées de 25 à 69 ans sont des femmes, contre 49 % d’hommes. Pour la tranche 75-79 ans, les femmes représentent 54% de la population, contre 46% pour les hommes. Enfin, chez les 80 ans et plus, 56% sont des femmes et 44% des hommes.