Kia Tunis Open : nouvelle édition du 12 au 17 mai 2025

Imprimer

La 20ᵉ édition du tournoi international Kia Tunis Open se tiendra du 12 au 17 mai 2025 sur les courts du Tennis Club de Tunis, situé rue Alain Savary. Ce type de tournoi constitue une véritable opportunité et un tremplin pour les jeunes joueurs tunisiens, à l’image d’Ons Jabeur.

Pour présenter cette édition, une conférence de presse s’est tenue jeudi 8 mai 2025 à l’hôtel Sheraton de Tunis, en présence de plusieurs personnalités, partenaires et sponsors, notamment le président du Tennis Club de Tunis (TCT), Khairi Kechrid, le président de la Confédération africaine de tennis, Tarek Cherif, le directeur général de City Cars-Kia, sponsor-titre du tournoi, Riadh Annabi, ainsi que le directeur du Corporate Banking de l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI), Wahib Abdelhedi.

Ce tournoi a accueilli de grands noms du tennis venus se préparer à Roland-Garros, tournoi du Grand Chelem qui se tient juste après. Cette année, le Kia Tunis Open recevra notamment Benoît Paire.

La directrice du tournoi, Selima Ben Mustapha, a souligné l’excellent classement des joueurs participants, situés entre la 100e et la 200e place mondiale. La dotation globale du tournoi s’élève à 100.000 dollars. Le vainqueur du simple recevra 14.200 dollars et 75 points ATP, tandis que les vainqueurs du double percevront 4.980 dollars. Les finalistes empocheront respectivement 8.330 dollars pour le simple et 2.880 dollars pour le double.

Notons que quatre wild cards seront attribuées par le TCT à des joueurs tunisiens : Adam Nagoudi, Omar Knani, Alaa Trifi et Ahmed Darmoul, le plus jeune participant de cette édition. Une wild card est une invitation exceptionnelle accordée à un joueur ou une joueuse pour participer à un tournoi, même s’il ou elle ne remplit pas les critères habituels de qualification.

Riadh Annabi a rappelé qu’il s’agissait de la seizième année de partenariat entre Kia et le TCT pour ce tournoi. En cours de route, il est devenu « opportun et nécessaire » pour Kia de renforcer ce partenariat, en passant du rôle de sponsor à celui de sponsor-titre.

Il a précisé que l'édition 2025 marquait la première année d'une nouvelle phase de partenariat, dans le cadre du renouvellement du contrat avec le TCT pour les trois prochains tournois, débutant cette année. L’an dernier, le concessionnaire avait signé un accord pour devenir partenaire officiel du TCT, avec un accent sur le soutien aux jeunes, l’entretien et le développement des infrastructures, l’organisation des tournois et la dotation en prize-money. Il a expliqué que participer une seule fois à un tournoi n’était pas suffisant pour la société, d’où ce renforcement du partenariat.

Cette année, le choix a été fait de promouvoir l’axe de communication « Open to All », a-t-il ajouté. L’objectif est d’attirer le maximum de participants à cet événement (les organisateurs ambitionnant 10.000 visiteurs par jour), notamment avec une tombola offrant des prix intéressants.

En outre, le directeur général de Kia a annoncé la signature, la veille, d’un contrat de sponsoring avec le talentueux et ambitieux Mohamed Aziz Dougaz, pour l’accompagner tout au long de ce tournoi et l’encourager à le remporter. « Un nouveau pas pour soutenir le sport et les jeunes », a-t-il conclu.

M. Abdelhedi a affirmé, pour sa part, que « l’UBCI est ravi et honoré de continuer à être partenaire de ce tournoi ».

Il a ajouté : « nous sommes partenaires depuis deux ans de cet événement et nous considérons cela comme un signe irréfutable de soutien au sport, aux jeunes sportifs et à la jeunesse. Nous continuerons à être partenaires de cet événement, mais nous allons très certainement travailler pour explorer des pistes de développement de ce partenariat. »

Il a expliqué que la banque avait été très satisfaite de sa participation l’année dernière et qu’elle comptait contribuer à la réussite de cet événement, comme cela avait été le cas l’année précédente, en invitant ses clients, amis et partenaires.

Le responsable a rappelé que l’UBCI partage les valeurs de ce sport, notamment la persévérance et l’excellence, qu’elle met au service de ses clients pour améliorer continuellement la qualité de ses services.

« Nous nous engageons à continuer à apporter tout notre soutien au sport et aux jeunes », a-t-il réitéré, en espérant que cet événement continue à développer son rayonnement, et en promettant de déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer l’image de marque de ce tournoi.

En réponse à une question de Business News, Wahib Abdelhedi a confirmé que l’UBCI réfléchissait à élargir son contrat de sponsoring et de partenariat aux tournois suivants.

Khairi Kechrid a tenu à remercier tous les sponsors du tournoi pour leur dévouement et leurs efforts. Il a également évoqué les difficultés financières rencontrées par le TCT pour augmenter la dotation en prize-money et préserver le standing habituel du tournoi. Il a souligné que c’est grâce aux efforts de plusieurs sponsors que cette édition a pu se tenir. Il a aussi précisé que la fédération et le ministère avaient été invités à la conférence, mais ne s’étaient pas présentés.

Notons que l’événement permettra à City Kia d’exposer sa gamme de véhicules Kia, dont plusieurs modèles électriques. Un stand de l’UBCI sera également présent tout au long du tournoi pour accueillir leurs clients, amis et partenaires.

Il est aussi opportun de rappeler que ce prestigieux tournoi a servi de tremplin à une carrière internationale pleine de succès pour Malek Jaziri, mais aussi pour de grandes stars telles que le Suédois Henrik Sundström, double vainqueur lors des deux premières éditions, le Français Gaël Monfils, vainqueur en 2005, l’Italien Simone Bolelli, également doublement couronné en 2007 et 2014, et le champion en titre du Tunis Open, l’Argentin Guido Andreozzi.

I.N.