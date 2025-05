Mohamed Ali Nafti rencontre les ambassadeurs des pays de l’UE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, mercredi 7 mai 2025, les ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne à la résidence de l’ambassadrice de la République de Pologne en Tunisie, pays qui assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne pour le premier semestre de l’année.

Lors de cette rencontre, le ministre a réaffirmé l’importance que la Tunisie accorde à sa coopération avec l’Union européenne, soulignant la nécessité de renforcer ce partenariat à l’approche du 30e anniversaire de l’Accord d’association, signé le 17 juillet 1995, et en amont des prochaines échéances bilatérales. Il a insisté sur « l’importance d’une approche fondée sur la solidarité, le respect mutuel, la réciprocité, les intérêts partagés et la souveraineté nationale ».

De leur côté, les ambassadeurs européens ont exprimé « la volonté de l’Union européenne et de ses États membres de consolider les fondements de leur partenariat privilégié avec la Tunisie », notamment dans les domaines économique, commercial et culturel. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner le pays dans ses efforts pour développer et renforcer les programmes de coopération existants, en adoptant « une approche participative face aux défis actuels, notamment en matière de sécurité, de développement, de santé, de technologie et de sciences ».

M.B.Z