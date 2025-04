Incidents en Afrique du Sud : l’ambassade de Tunisie intervient pour les supporters de l’EST

L’ambassade de Tunisie à Pretoria est intervenue, en coordination avec les autorités sud-africaines, afin que les supporters de l’Espérance sportive de Tunisie (EST) puissent quitter le stade où s’est déroulé le match contre Mamelodi Sundowns « sans entraves et sous protection sécuritaire », a rapporté la TAP en citant un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, mardi soir 1er avril 2025.

Le même communiqué précise que « l’ambassade avait coordonné avec la partie sud-africaine pour mettre à disposition des ambulances afin de transporter les supporters blessés à l’hôpital et leur prodiguer les soins médicaux nécessaires ». L’état de santé des blessés « s’est révélé stable », ajoute la même source.

L’ambassade poursuivra le suivi médical des blessés et veillera au retour des supporters tunisiens dans les meilleures conditions. Elle délivrera également des autorisations de voyage à certains supporters de l’EST dont les passeports ont été volés ou perdus.

Des incidents ont éclaté en Afrique du Sud après le match qui a opposé, mardi 1er avril 2025, l’Espérance sportive de Tunisie à Mamelodi Sundowns au Loftus Versfeld Stadium, à Pretoria, en quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025.

La veille, le club tunisien avait rassuré ses supporters et les familles des fans ayant voyagé en Afrique du Sud, affirmant que tous étaient sains et saufs et avaient pu rejoindre Johannesburg en toute sécurité grâce aux moyens de transport fournis par le club. Trois supporters avaient toutefois été transportés à l’hôpital, leur état étant stable.

Par ailleurs, l’EST a annoncé qu’elle préparait un dossier complet, contenant des documents et des preuves attestant des violences subies par ses supporters au Loftus Versfeld Stadium. Ce dossier sera adressé à la Confédération africaine de football (CAF).

Toujours selon le club, plusieurs manquements organisationnels ont été constatés, notamment l’ouverture, en deuxième mi-temps, d’une tribune qui séparait initialement les supporters tunisiens de ceux de Mamelodi Sundowns.

I.N.