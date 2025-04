Sonia Dahmani a entamé une grève sauvage de la faim

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani a entamé, lundi 31 mars, une grève sauvage de la faim, coïncidant avec le jour de l’Aïd, après la visite de son père, bouleversé au point de fondre en larmes en la voyant. C’est ce qu’a indiqué sa sœur, Ramla Dahmani Accent, mercredi 2 avril 2025, précisant que la grève est illimitée.

« Le jour de l’Aïd, la directrice elle-même lui avait promis quinze minutes avec sa famille. Mais un gardien – un certain Malek – a décidé seul, arbitrairement, de l’en priver. Et ce n’était pas une première : ce même gardien s’en prend à elle et à notre famille depuis un an. Elle a décidé de se laisser mourir parce que trop, c’est trop. Un an d’acharnement et d’injustices, elle n’en peut plus », écrit Mme Dahmani Accent.

R.B.H.