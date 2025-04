Noureddine Raouafi : il est crucial que la Tunisie se prépare à l’afflux touristique lié à l’éclipse de 2027 !

Le scientifique tunisien Noureddine Raouafi, responsable du projet Parker Solar Probe à la NASA, a insisté sur l’importance pour la Tunisie de mettre en place un programme touristique dédié à l’éclipse solaire du 2 août 2027.

Lors de son intervention sur Express FM, mercredi 2 avril 2025, il a souligné que cet événement astronomique représente une opportunité exceptionnelle pour attirer les touristes. La Tunisie bénéficie en effet de conditions idéales pour observer le phénomène, avec un ciel dégagé et une visibilité optimale.

« La concurrence sera rude, notamment avec l’Égypte, qui mise sur Louxor, mais la Tunisie dispose de nombreux sites privilégiés qu’il est essentiel de valoriser. Il est impératif d’agir dès maintenant pour promouvoir ces atouts. Il n’existe pas de meilleur endroit ni de meilleure période pour observer cette éclipse. Dans certaines régions, elle sera visible pendant plusieurs minutes. Au-delà de l’aspect scientifique, c’est aussi un événement touristique majeur qui pourrait attirer des millions de visiteurs. Il faut donc anticiper et renforcer la promotion, les infrastructures, le transport, la sécurité et la logistique », a-t-il affirmé, en citant notamment Tataouine et Le Kef parmi les sites d’observation privilégiés.

L’éclipse solaire du 2 août 2027 sera l’une des plus spectaculaires du siècle. Il s’agira d’une éclipse totale, avec une phase de totalité pouvant atteindre six minutes et 23 secondes à certains endroits, en faisant l’une des plus longues du XXIe siècle.

La bande de totalité traversera plusieurs pays, notamment l’Espagne (au sud, incluant Cadix), le Maroc (à Marrakech), l’Algérie, la Tunisie (principalement dans le sud, près de Tataouine), la Libye, l’Égypte (à Louxor), ainsi que l’Arabie saoudite, le Yémen et la Somalie.

En Tunisie, certaines régions du sud seront plongées dans l’obscurité totale, tandis que le reste du pays assistera à une éclipse partielle très marquée.

Cet événement se distingue par sa durée exceptionnelle – dépassant six minutes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient – ainsi que par des conditions météorologiques favorables, l’été offrant généralement un ciel dégagé dans ces régions.

M.B.Z