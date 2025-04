Ben Amor : la Tunisie adopte une politique migratoire au service de l'Union européenne

Le porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, a estimé que les politiques publiques en matière de migration privilégiaient une approche sécuritaire axée sur la surveillance des frontières et le rapatriement forcé des migrants irréguliers.

Dans une publication Facebook du 2 avril 2025, Romdhane Ben Amor a appelé à s'interroger sur ce que la Tunisie veut en matière de migration, plutôt que de se focaliser sur l'identité des personnes ayant signé les accords en vigueur dans ce domaine. Il a également dénoncé une intensification du recours à une approche répressive servant les intérêts de l'Europe.



Selon lui, les autorités évitent la signature d'accords contraignants et privilégient les mémorandums et procès-verbaux en raison de l'absence d'un caractère obligatoire. Il a ainsi exhorté les responsables à informer l'opinion publique en divulguant les détails de la coopération non annoncée entre la Tunisie et l'Union européenne, ainsi qu'en publiant les chiffres relatifs au nombre de migrants tunisiens expulsés par l'Italie, la France et l'Allemagne.

S.G