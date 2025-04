Décès du jeune magistrat et ancien procureur Hakim Ben Soltane

Le magistrat de troisième grade et ancien substitut du procureur près du Pôle anti-terroriste, Hakim Ben Soltane, est décédé dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 avril 2025, annonce sa famille.

Feu Ben Soltane était très respecté par ses pairs, mais également par les avocats.

À son sujet, l’avocate et militante Saïda Garrach a témoigné : « J’ai connu Hakim en tant que jeune juge, intelligent, ambitieux et débordant d’énergie. Il est difficile d’imaginer une flamme comme la sienne s’éteindre ainsi, aussi brutalement.

Notre première rencontre remonte à un incident avec un groupe d’avocats et d’avocates. Il était venu au bureau de l’un de ses collègues, et face à une altercation qui menaçait de dégénérer, il nous avait choisis, quelques-uns parmi nous, et nous avait demandé de le suivre à son bureau afin de calmer les tensions. Son collègue, juge d’instruction, faisait preuve d’un entêtement qui rendait toute désescalade difficile. Ce même juge d’instruction avait déjà défrayé la chronique à l’époque de l’interrogatoire de Zied El Héni, sous la Troïka…

Puis, du fait qu’il était à l’époque substitut du procureur chargé des affaires de terrorisme, nos rencontres se sont multipliées dans le cadre professionnel. Je me souviens que lorsqu’il supervisait l’opération de Raoued, il m’avait demandé avec une grande courtoisie de prier les journalistes de ne diffuser aucune information avant la fin de l’opération, afin que les terroristes ne profitent pas de la circulation des nouvelles pour anticiper ou se cacher, dans cette course au scoop. Et cela avait été respecté : les confrères que j’avais contactés personnellement, ainsi que le syndicat des journalistes, avaient compris et accepté la démarche.

Il a suivi de nombreuses affaires terroristes dans le cadre de son travail — dont l’affaire Gadhgadhi, entre autres. Ensuite, il a été affecté au ministère des Affaires étrangères, où il a continué à mettre à profit ses compétences dans le même domaine, avec intelligence et discrétion. Il a notamment suivi le dossier du Libyen Al-Ghleib, l’enlèvement de diplomates tunisiens en Libye, le dossier Sofiane Chourabi et Nadhir Ktari, allant jusqu’à organiser l’envoi d’un avion spécial avec à son bord le juge d’instruction en charge du dossier et des cadres sécuritaires. D’autres dossiers sensibles lui ont également été confiés.

Par la suite, il a pris en charge le dossier de la préparation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Il supervisait l’organisation des réunions, leur suivi et leur préparation au sein du ministère des Affaires étrangères. Il a continué à œuvrer avec la même constance même après cette période ».

Hakim Ben Soltane sera inhumé aujourd’hui au cimetière El Jellaz après la prière d’El Asr.

Le cortège funèbre partira de son domicile sis au 22, rue de Séville, Ariana.

Paix à son âme.