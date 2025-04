Photo du jour : le fayotage a de beaux jours en Tunisie !

Non, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril d’un goût douteux. La photo est bien réelle et a été prise en ce 1er avril 2025 à Kalâa Kebira dans le gouvernorat de Sousse. L’on croyait que le temps des grandes affiches murales à l’effigie du président de la République était révolu et que cet usage était uniquement réservé aux dictatures rétrogrades.

Malgré l’aversion personnelle du président de la République, Kaïs Saïed, pour ce genre de pratiques, elles continuent toujours. Rappelons que la présidence de la République était intervenue pour faire retirer une affiche murale à la gloire du président dans la ville de Kairouan. Certains pensent, dur comme fer, que nous sommes de retour à des temps anciens. Pourtant, le texte de l’affiche elle-même invective : « En avant ! Pas de retour en arrière ! ».

S.F