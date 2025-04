Tunisie : 245 morts et 1.322 blessés sur les routes au 30 mars 2025

Le nombre de victimes des accidents de la route a enregistré une légère hausse en Tunisie du 1er janvier au 30 mars 2025. Cette augmentation est de 0,41% par rapport à la même période de 2024 contre une baisse du nombre de victime de 8,58% pour la même période de 2023. Les statistiques de l’Observatoire national de sécurité routière (ONSR), datées du lundi 31 mars 2025, recensent 245 décès sur les routes tunisiennes contre 244 décès en 2024 et 268 décès en 2023.

Le nombre de blessés a enregistré une baisse de 26,56% par rapport à la même période de 2024 et de 35,29% par rapport à la même période de 2023 : 1.322 blessés au 30 mars 2025 ont été enregistrés contre 1.800 blessés au 30 mars 2024 et 2.043 blessés au 30 mars 2023. Par ailleurs, le nombre d'accidents de la route a baissé de 27,03% par rapport à 2024 et de 34,13% par rapport à 2023, pour s’établir à 996 accidents au 30 mars 2025 contre 1.365 accidents au 30 mars 2024 et 1.512 accidents au 30 mars 2023.

S’agissant des trois principales causes des accidents, l’observatoire indique que plus de 40% des accidents sont causés par l’inattention, près de 15% par l’excès de vitesse et près de 9% par le non-respect de la priorité.

En ce qui concerne les décès, plus 30% des décès sur la route sont dus à l’inattention, 22,45% à l’excès de vitesse et près de 17% au non-respect des files. En contrepartie, plus de 35% des blessures sont dues à l’inattention, plus 16% à l’excès de vitesse et plus de 8% par le non-respect de la priorité.

