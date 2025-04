Seize personnes blessées dans un accident de la route à Oueslatia

Un accident de la circulation est survenu, ce matin mardi 1er avril 2025 à Ouadi Thamdah, dans de la délégation de Oueslatia (gouvernorat de Kairouan).

Un véhicule de transport rural et un camion léger sont entrés en collision et ont été renversés, causant des blessures plus ou moins graves à seize personnes. Ces dernières ont été transportées, via des ambulances de la protection civile et de l'hôpital local d’Oueslatia, vers l'hôpital local de la région.

I.N.