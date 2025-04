Ameur Bahba annonce de la pluie à partir du 7 avril 2025

Des nuages passagers sont attendus dans la plupart des régions, qui s’intensifieront dans l'extrême nord-ouest avec quelques averses faibles et éparses. Le vent soufflera du secteur nord. Il sera fort dans la région du Cap Bon, relativement fort près des côtes orientales et sur les hauteurs du pays et faible à modéré dans le reste des régions. C’est ce qu’a annoncé, mardi 1er avril 2025, l’Institut national de la météorologie (INM) dans son bulletin quotidien.

Les températures maximales varieront généralement entre 15 et 20 degrés Celsius au nord et, au centre. Elles seront de treize degrés Celsius sur les hauteurs ouest et se situeront entre 21 et 26 degrés Celsius sur le reste du territoire, atteignant 29 degrés Celsius dans le sud du pays.

Revenant sur la météo pour les prochains jours, le professeur Ameur Bahba de l'Observatoire tunisien de la météo a indiqué, mardi 1er avril 2025, que le temps sera stable avec une baisse des intempéries les prochains jours. Selon lui, la température va augmenter graduellement pouvant atteindre les trente et 31 degrés au sud du pays.

Cela dit et à partir du 6 avril 2025, il s’attend à une dépression, en se référant aux modèles numériques européens et américains.

« Les prévisions météorologiques durant la période à venir indiquent l'apparition d'une dépression à partir de la soirée de samedi prochain, pouvant s’intensifier (…). Cette dépression provoquera une instabilité du temps avec la possibilité de précipitations en quantités relativement importantes dépassant cinquante millimètres (d’un à 35 millimètres selon le modèle européen et d’un à plus de cinquante millimètres pour le modèle allemand) », a-t-il précisé au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM.

I.N.