Le Pen, Algérie, Omar Laâbidi... Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 31 mars 2025.

Deux jours sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba

Le gouvernorat de Tunis prépare activement la deuxième édition de l'événement "Deux jours sans voitures", qui se tiendra les 5 et 6 avril prochains sur l'avenue Habib Bourguiba.

Marine Le Pen, reconnue coupable, condamnée à l'inéligibilité et à quatre ans de prison

La cheffe de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen est inéligible, à effet immédiat, compromettant sa candidature en 2027. Le tribunal de Paris a condamné Mme Le Pen à l'inéligibilité pour cinq ans et à quatre ans de prison, dont deux ferme sous bracelet.

Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune conviennent d’organiser une rencontre

Le président de la République, Kaïs Saïed, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont échangé, lundi 31 mars 2025, leurs vœux à l’occasion de l’Aïd.

À cette occasion, ils ont formulé des souhaits de prospérité, de progrès, de sécurité et de paix pour les peuples tunisien et algérien.

Commémoration du décès d’Omar Laâbidi : l'Alliance contre la torture exige la fin de l'impunité

Aujourd’hui marque le septième anniversaire du décès du jeune Omar Laâbidi, surnommé le "martyr des stades", mort noyé dans l’Oued Meliane près du Stade olympique de Radès après une poursuite policière, le 31 mars 2018. Cette commémoration est devenue un symbole de la lutte contre l'impunité. Chaque année, de nombreuses organisations, dont l'Alliance contre la torture, appellent les autorités à reconnaître officiellement cette date.

Criquets pèlerins : plus de 900 hectares pulvérisés d’insecticides dans le sud de la Tunisie

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la poursuite des opérations de surveillance et d’intervention contre les essaims de criquets pèlerins dans le sud du pays. À la date du dimanche 30 mars 2025, les équipes mobilisées avaient traité une superficie totale de 930 hectares, répartie entre traitements terrestres et aériens.