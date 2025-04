Commémoration du décès d’Omar Laâbidi : l'Alliance contre la torture exige la fin de l'impunité

Aujourd’hui marque le septième anniversaire du décès du jeune Omar Laâbidi, surnommé le "martyr des stades", mort noyé dans l’Oued Meliane près du Stade olympique de Radès après une poursuite policière, le 31 mars 2018. Cette commémoration est devenue un symbole de la lutte contre l'impunité. Chaque année, de nombreuses organisations, dont l'Alliance contre la torture, appellent les autorités à reconnaître officiellement cette date.

Malgré la gravité des faits et plus de six ans de procédure judiciaire marqués par de nombreuses irrégularités, dénonce l'alliance, la Cour d'appel a réduit en juillet 2024 la peine de douze agents de sécurité de deux ans de prison ferme à un an avec sursis, tout en acquittant deux autres. Elle a également confirmé le non-lieu pour non-assistance à personne en danger. Ce verdict illustre la faiblesse de la responsabilité en cas de violences policières et perpétue l'impunité.

Cette affaire s’inscrit dans une longue série de violations graves des droits humains, en particulier des actes de torture et d’agressions commis par des forces de l’ordre, affirme l’organisme dans son communiqué. Les victimes et leurs familles se heurtent à des procédures complexes et interminables, souvent accompagnées de représailles, comme des poursuites sur la base de l’article 125 du Code pénal. Pendant ce temps, leurs plaintes restent sans suite, transformant l’impunité en norme et la justice en exception.

L'alliance contre la torture exige la reconnaissance officielle du 31 mars comme journée nationale de lutte contre l’impunité. Elle appelle les autorités, en particulier judiciaires, à garantir des enquêtes sérieuses, à protéger les victimes et les témoins et à assurer une véritable justice. Elle demande également une réforme du système juridique et judiciaire pour le rendre conforme aux normes internationales et réduire les opportunités d'impunité. Elle rappelle que l’indépendance de la justice est essentielle pour combattre l’impunité et condamne toute atteinte à ce principe. Enfin, elle réaffirme son engagement à poursuivre la lutte et invite la société civile et les forces vives à s’unir pour obtenir justice et prévenir la répétition de ces violations.

M.B.Z