Criquets pèlerins : plus de 900 hectares pulvérisés d’insecticides dans le sud de la Tunisie

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la poursuite des opérations de surveillance et d’intervention contre les essaims de criquets pèlerins dans le sud du pays. À la date du dimanche 30 mars 2025, les équipes mobilisées avaient traité une superficie totale de 930 hectares, répartie entre traitements terrestres et aériens.

Selon les précisions du ministère, 635 hectares ont été traités par voie terrestre, dont 30 hectares avec un insecticide biologique, afin de protéger les zones écologiquement sensibles, notamment la réserve de Sidi Toui dans le gouvernorat de Médenine. Parallèlement, une opération de pulvérisation aérienne a été menée sur 295 hectares dans le gouvernorat de Tataouine, grâce à un hélicoptère de la Société nationale de protection des plantes.

Les interventions ont été assurées par les équipes des commissariats régionaux au développement agricole, en coordination avec plusieurs structures locales et régionales.

Le ministère souligne que les opérations de surveillance et de suivi se poursuivent avec une vigilance accrue pour anticiper la progression de ces essaims transfrontaliers et intervenir rapidement afin de limiter leur propagation.