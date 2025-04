Deux jours sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba

Le gouvernorat de Tunis prépare activement la deuxième édition de l'événement "Deux jours sans voitures", qui se tiendra les 5 et 6 avril prochains sur l'avenue Habib Bourguiba.

Une réunion de travail s'est récemment tenue au siège du gouvernorat sous la présidence du gouverneur Imed Boukhriss, en présence de représentants des administrations régionales et centrales ainsi que des services de sécurité. L'objectif : assurer le bon déroulement de cette initiative et coordonner les efforts logistiques et organisationnels.

Lancée pour promouvoir une mobilité plus durable et offrir aux citoyens un espace urbain temporairement libéré de la circulation automobile, cette manifestation avait rencontré un franc succès lors de sa première édition. Elle ambitionne cette année encore de sensibiliser le public aux alternatives écologiques et de transformer, le temps d’un week-end, l'avenue Habib Bourguiba en un lieu de promenade et de convivialité.

M.B.Z