Kaïs Saïed, Lindex, Aïd Esseghir… Les 5 infos de la journée

Il est 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 mars 2025.





La question des biens confisqués n’est plus acceptable pour Kaïs Saïed

Le président Kaïs Saïed a reçu mercredi 26 mars 2025 la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zanzri et la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, d’après un communiqué de Carthage publié à 23h36. Cette réunion a permis d'aborder plusieurs questions, notamment les équilibres financiers de l'État et la question des biens confisqués, qui reste à ce jour non résolue ou dispersée entre plusieurs parties. Une situation qui n'est plus acceptable, en plus des violations qui ont émaillé le dossier.

La marque suédoise Lindex quitte la Tunisie

La marque suédoise de prêt-à-porter Lindex quitte la Tunisie. La nouvelle est confirmée par un communiqué publié le 26 mars 2025 sur les réseaux sociaux. Lindex fermera ses portes à partir du 31 Mars. « Cette aventure n’aurait jamais été aussi belle sans votre fidélité et votre confiance. Nous souhaitons vous adresser un immense merci pour ces années passées à vos côtés. Votre soutien, votre enthousiasme et vos échanges ont fait de Lindex bien plus qu’une simple boutique : une véritable communauté. Nous espérons que nos produits et services vous ont apporté satisfaction et que nous avons pu, à notre manière, marquer votre quotidien. Merci d’avoir fait partie de l'histoire Lindex Tunisie ! »

Trois jours de congé à l'occasion de l'Aïd Esseghir

La présidence du gouvernement a annoncé, jeudi 27 mars 2025, que les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à l'occasion de l'Aïd Esseghir. Ces jours fériés ont été fixés aux dimanche 30 et lundi 31 mars ainsi qu'au mardi 1er avril 2025.

Le Parlement s’apprête à voter un prêt de 80 millions d’euros à la demande de la présidence

L'Assemblée des représentants du peuple prévoit de tenir une séance plénière le 7 avril prochain pour voter sur un nouveau prêt de 80 millions d’euros (environ 270 millions de dinars tunisiens), à la demande de la présidence de la République. Il s'agit du projet de loi n° 085/2024 portant approbation de la convention de prêt conclue le 25 juin 2024 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement, destinée à la mise en place d’une ligne de financement en soutien aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de la relance économique.

Retrait de la Cour africaine : des organisations de la société civile condamnent

Des organisations de la société civile tunisienne et internationale ont publié, jeudi 27 mars 2025, une déclaration conjointe condamnant la décision du gouvernement tunisien de retirer sa déclaration au titre de l'article 34(6) du Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Les signataires estiment que cette décision empêche les individus et les organisations non gouvernementales (ONG) ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine) pour toute affaire impliquant la Tunisie.