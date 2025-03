Météo : temps nuageux et pluies éparses attendus dans plusieurs régions

Imprimer

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, jeudi 27 mars 2025, un temps globalement nuageux, accompagné de précipitations dans certaines régions.

Selon le bulletin de l’INM, le ciel sera parfois très nuageux durant la nuit, avec des pluies éparses sur le nord, localement orageuses sur les régions côtières. Le centre et le sud connaîtront quant à eux des passages nuageux.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud. Il sera fort près des côtes et plus modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et très agitée sur le reste du littoral. Côté températures, elles oscilleront entre 6 et 11 °C dans les régions ouest du nord et du centre, et entre 12 et 16 °C ailleurs.

H.K