Youssef Tarchoun : les incidents à Sahline sont instrumentalisés à des fins politiques !

Le président du bloc parlementaire « La Ligne nationale souveraine », Youssef Tarchoun, est revenu, jeudi 27 mars 2025, sur les violences policières et les incidents survenus dans la délégation de Sahline.

« Ce que nous remarquons, c’est qu’il y a une intention derrière cette histoire, et nous ne voulons pas dire qu’il y a un climat tendu et des tensions, mais plutôt une intention derrière », a indiqué l’invité de l’émission « Houna Tounes », tout en expliquant que, dans le contexte et le climat actuels, ces événements sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux.

M. Tarchoun est ensuite revenu sur les différentes lectures et analyses de ces événements sur les réseaux sociaux. « Il y a ceux qui orientent ces incidents au profit de leurs fins et convictions politiques », a expliqué Youssef Tarchoun. « C’est là où réside le danger, l’investissement dans ces incidents afin de servir des objectifs politiques », a-t-il poursuivi.

« Il y a ceux qui cherchent à transformer une étincelle en un incendie, et les pages des réseaux sociaux sont une matière précieuse dont bénéficient les pêcheurs en eaux troubles », a conclu Youssef Tarchoun.

Il faut rappeler que, jeudi 26 mars 2025, des manifestations ont éclaté à Sahline dans le gouvrnorat de Monastir, après l'agression d'un père de famille âgé, de son épouse et de leurs fils par des agents sécuritaires. L'incident a commencé lorsqu'un mécanicien, interpellé par les forces de l'ordre, a été violemment attaqué, ainsi que son père malade du cancer, et aspergé de gaz lacrymogène. Les habitants, indignés, ont bloqué des routes et incendié des pneus. La situation est restée tendue avec l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les protestataires.

H.K