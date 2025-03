Ennakl Automobiles propose un dividende de 0,88 dinar par action au titre de l’exercice 2024

Imprimer

Le conseil d’administration d’Ennakl Automobiles a décidé de proposer un dividende de 0,88 dinar par action au titre de l’exercice 2024, contre 0,7 dinar par action un an auparavant.

Réuni le 26 mars 2025, il a convoqué ses actionnaires pour une assemblée générale ordinaire le 25 avril 2025 à 9 heures, qui aura lieu au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle - Tunis.

Dans un communiqué boursier daté du 27 mars 2025, la société a indiqué avoir terminé l’année 2024 avec un total de 6.599 immatriculations soit 12% de part de marché.

Le résultat net après impôts s’est situé à 44,22 millions de dinars fin 2024 contre 34,78 millions de dinars fin 2023 (+27%), pour un impôt de 17,02 MD. Le chiffre d’affaires à fin 2024 s’est établi à 594,99 MD contre 645,12 MD en 2023 (+7,8%).

Le résultat net consolidé après impôts s’est situé, pour sa part, à 48,35 MD fin 2024 contre 40,31 MD fin 2023 (+20%), pour un impôt consolidé de 23,12 MD. Le chiffre d’affaires consolidé à fin 2024 s’établit à 677,72 MD fin 2024 contre 714,51 MD fin 2023.

Le Conseil d'administration, en plus de l'examen des états financiers et du rapport de gestion, a également approuvé le premier rapport ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de la société pour l'exercice 2024. « Ce qui constitue un tournant dans l'engagement de l'entreprise envers la durabilité et la transparence, en fournissant aux parties prenantes une vision claire des actions et des progrès réalisés dans les domaines environnemental, social et de gouvernance », lit-on dans ce même document.

I.N.