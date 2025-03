Ridha Chkoundali : la baisse du taux directeur est importante, mais tardive et insuffisante

Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, a réagi, jeudi 27 mars 2025, à la baisse du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

La veille, le Conseil d’administration de l’autorité monétaire a décidé de réduire le taux directeur de cinquante points de base, le portant à 7,5 %, et d’abaisser à 6,5 % le taux minimum de rémunération de l’épargne. Une décision qui entre en vigueur à partir du jeudi 27 mars 2025.

« La décision de la Banque centrale de réduire le taux d’intérêt de cinquante points de base est importante à un moment où le commerce a été perturbé et où le principal moteur de la croissance a été ralenti par la nouvelle loi sur les chèques, ce qui rend difficile la réalisation du taux de croissance attendu de 3,2 % cette année », a-t-il indiqué dans un post Facebook.

Et d’ajouter : « Bien qu’elle soit arrivée un peu tard et qu’elle ne soit pas suffisante, puisque nous attendions au moins une baisse de 75 points de base, cette décision enverra un message positif aux investisseurs, car elle réduira le coût des investissements et contribuera ainsi à la croissance économique dont nous avons besoin, tout en réduisant, du moins relativement, le montant des remboursements de prêts pour les familles et les entreprises qui ont emprunté à des taux d’intérêt variables ».

Ridha Chkoundali estime qu’il s’agit d’« une décision importante, en accord avec la volonté du président de la République de faire passer la BCT d’un rôle de lutte contre l’inflation à un rôle de moteur majeur de la croissance économique ». Il ajoute : « Nous attendons désormais une modification globale du statut de la BCT afin que la double politique de lutte contre l’inflation et de stimulation de la croissance économique, ainsi que la coopération entre le gouvernement et l’autorité monétaire, deviennent les piliers principaux de la politique économique de la Tunisie de demain ».

I.N.