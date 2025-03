Tensions à Sahline : les habitants protestent contre l'agression d'une famille par la police

La ville de Sahline, située entre Sousse et Monastir, est secouée par un mouvement de protestation d'ampleur, ce mercredi 26 mars 2025. Les habitants ont manifesté leur colère après l'agression et arrestation d'un père de famille âgé, de son épouse et de ses fils par des agents sécuritaires.

Des manifestations enflamment la ville

Face à cet incident, les habitants de Sahline sont descendus dans la rue. Ils ont organisé une manifestation sur la place principale de la ville, mettant le feu à des pneus et bloquant plusieurs routes pour exprimer leur indignation.

Une agression qui suscite l'indignation

Selon un membre de la famille des victimes, l'affaire a débuté lorsque des agents sécuritaires se sont rendus chez un mécanicien, hier, pour interpeller un homme en fuite, venu faire réparer son véhicule. Le mécanicien leur aurait répondu qu'il ne savait pas où se trouvait l'individu recherché.

Les forces de l'ordre, mécontents, auraient alors, toujours selon le même témoignage, violemment agressé le mécanicien ainsi que son père, un homme âgé atteint d'un cancer. Ce dernier, ainsi que son épouse, ont été aspergés de gaz lacrymogène, un acte qui a suscité une vive réprobation au sein de la population.

La situation demeure tendue dans la région aujourd'hui, alors que les protestations persistent. Les forces de l'ordre ont dû intervenir, en utilisant du gaz lacrymogène pour disperser les protestataires.

Un témoin oculaire a indiqué dans une déclaration médiatique que les protestations se sont déclenchées pour revendiquer la libération des deux frères arrêtés à la suite d'une altercations avec des agents sécuritaires. Il a tenu à préciser que les parents des deux jeunes ont été également arrêtés dans le cadre de cette affaire avant d'être relâchés tenant compte de leur âge et de leur état de santé.





S.H