Sarra Zanzri préside un conseil ministériel pour la gestion des biens mal acquis

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, a présidé ce mercredi 26 mars 2025 un conseil ministériel restreint consacré à la poursuite des mesures visant la saisie, la récupération et la gestion des biens mal acquis et issus de la corruption.

Le communiqué publié par la présidence du gouvernement a indiqué la présence de plusieurs ministres et responsables, notamment Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, Mechket Slama Khaldi, ministre des Finances, Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, et Mohamed Ben Ayed, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

La cheffe du gouvernement a insisté sur l’accélération des travaux des comités concernés pour garantir le droit de l’État à récupérer ses biens. Elle a également rappelé l'importance de mettre en œuvre les recommandations du président de la République afin de trouver une solution efficace et définitive à ce dossier.

Enfin, Mme Zanzri a souligné la nécessité d’une coordination entre toutes les parties impliquées pour assurer une gestion rigoureuse des biens saisis, leur préservation et leur bonne exploitation au profit de la nation et du peuple tunisien. Elle a assuré que le suivi de ce dossier restera une priorité pour la présidence du gouvernement et les structures concernées, afin de garantir la réussite du processus de récupération des fonds détournés.

H.K