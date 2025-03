Al Joumhouri dénonce la concentration du pouvoir et les reculs en matière de libertés en Tunisie

Le parti Al Joumhouri a exprimé ce mercredi 26 mars 2025, son inquiétude face à la concentration du pouvoir, la gestion désastreuse du pays et les régressions en matière de libertés et de droits humains sous le régime de Kaïs Saïed.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le parti Al Joumhouri a exprimé sa vive inquiétude face à la concentration du pouvoir entre les mains du président de la République et la gestion désastreuse du pays, marquée par une instabilité politique persistante.

Le parti a rappelé également que depuis 2019, six chefs de gouvernement se sont succédé, mettant en évidence l'incapacité du président à garantir une gouvernance stable notamment la récente décision de limoger Kamel Maddouri et de nommer Sara Zaâfrani Zanzri a confirmé cette instabilité, illustrant la concentration des pouvoirs dans les mains du président selon la constitution de 2022 qu'il a rédigée.

Al Joumhouri a également dénoncé le retrait de la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, un acte qui représente un grave recul en matière de droits humains et de libertés en Tunisie. Cette décision, prise de manière opaque, témoigne de la volonté du régime de se soustraire à toute forme de responsabilité externe et d'affaiblir les mécanismes de transparence.

Finalement, Al Jumhouri a appelé à un retour au respect des institutions de l'État, à la fin des changements unilatéraux et à la restauration du processus démocratique, en garantissant les droits et libertés du peuple tunisien. Il a également exigé la libération des détenus politiques et des prisonniers d'opinion, et la fin de la répression contre les activistes et journalistes, réaffirmant que la Tunisie ne doit pas devenir la propriété d’un seul individu.

