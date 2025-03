Bananes : le ministère du Commerce met en garde contre les dépassements de prix

Le directeur des recherches économiques au ministère du Commerce, Zouhair Bouzayen, a affirmé que toute personne enfreignant la loi et ne respectant pas les prix fixés par l'État sera tenue responsable de ses actes.

S'exprimant le 26 mars 2025 durant "Acharaa Ettounsi" sur Express FM, Zouhair Bouzayen a indiqué que le prix de vente des bananes était fixé à sept dinars dans les supermarchés et à 7,5 dinars chez les primeurs.

« Toute personne ne respectant pas cela peut faire l'objet de poursuites judiciaires… Des quantités de bananes ont été acheminées vers la Tunisie et seront distribuées prochainement », a-t-il ajouté.

Le responsable du ministère du Commerce a assuré que les visites de contrôle s'étaient multipliées durant le mois de ramadan, atteignant les 91.000 opérations, ayant abouti à la rédaction de plus de 16.000 procès-verbaux portant sur des infractions économiques. Il s'agit principalement d'actes de spéculation et de non-respect des prix.

Zouhair Bouzayen a expliqué que près de 30.000 œufs, 240.000 tonnes de fruits et de légumes, 19 tonnes de sucre, une tonne de café et 8.000 paquets de cigarettes ont été saisis depuis le début du mois de ramadan.

Concernant la situation au sein des marchés de gros, le responsable du ministère du Commerce a assuré que plusieurs programmes de réformes étaient en cours d'étude et d'application afin d'assurer plus de transparence au niveau des circuits de distribution et, par conséquent, de maîtriser les prix

S.G