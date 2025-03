Ministère du Transport : la BAD financera finalement le projet de métro de Sfax !

Le ministère du Transport vient d’annoncer que la Banque africaine de développement (BAD) financera finalement le projet de métro de Sfax.

« Afin de tenir le public informé des derniers développements relatifs au projet de métro de Sfax, le ministère du Transport confirme l'engagement de la BAD à poursuivre le financement de cet important projet, en coordination avec le ministère du Transport et le ministère de l'Économie et de la Planification, et à procéder à la réalisation de la première phase dans les meilleurs délais, afin de répondre aux attentes des citoyens de la région de Sfax en matière de transport urbain ferroviaire répondant aux normes de qualité requises », lit-on dans un communiqué publié mercredi 26 mars 2025.

La veille, le ministre du Transport, Rachid Amri, avait indiqué, lors de son audition à l'Assemblée des représentants du peuple, que la Banque africaine de développement s'était rétractée concernant le financement du projet de métro de Sfax. Une décision inattendue qui a suscité de nombreuses interrogations.

« Nous avions un engagement initial clair, avec un horizon précis pour le lancement du projet. Mais récemment, nous avons constaté un revirement dont nous ignorons encore les véritables raisons. La BAD a posé de nouvelles conditions. Cela remonte à sept ou dix jours », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, face à cette situation, le gouvernement ne comptait pas abandonner le projet et qu’une réunion s'était tenue avec le ministère de l'Économie et de la Planification pour étudier des alternatives.

I.N.