La BTS Bank augmente son fonds de financement à 25 millions de dinars en 2025 pour soutenir les petits projets

Le chef du département Crédit et Financement à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank), Mohamed Ali Nhidi, a annoncé que l'institution a constitué un fonds de financement de 25 millions de dinars pour l'année 2025, contre 12 millions de dinars en 2024.

S'exprimant le 26 mars 2025 lors de l'émission "Sbeh El Ward" animée par Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Mohamed Ali Nhidi a précisé que la BTS Bank a organisé une journée régionale de financement des petits projets. Cette initiative s'est déroulée le 25 mars 2025 à Gafsa.

« Cette journée a abouti à 110 accords de financement pour un montant total de plus de deux millions de dinars, mettant particulièrement l'accent sur le soutien aux diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi qu'à la création d'emplois. Deux associations ont également bénéficié de prêts : l'Association de Développement de Gafsa Nord et l'Association de Développement de Ksar Gafsa », a-t-il ajouté.

Mohamed Ali Nhidi a indiqué que le financement pourrait concerner 100% des coûts du projet et qu'il était accordé sous forme de prêt à taux fixe. Il a, aussi, assuré que certains ont directement obtenu le financement voulu à la suite de cette journée sous forme de chèques.

Selon le responsable au sein de la BTS, les diplômés de l'enseignement supérieur peuvent obtenir jusqu'à 200.000 dinars. Il s'agit d'un financement octroyé sans garanties. Il a, également, assuré que d'autres journées seront organisées dans le reste de la Tunisie.

S.G