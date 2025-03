Kaïs Saïed reçoit le ministre du Transport et la directrice de Tunisair

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 25 mars Rachid Amri, ministre du Transport, et Halima Khouaja, chargée de la direction générale de la compagnie aérienne Tunisair.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes à tous les niveaux pour mettre un terme à la situation actuelle de la compagnie. Il a souligné que les conditions à bord des avions sont inacceptables, que les horaires de départ et d’arrivée ne sont pas respectés, et que les services pourraient être largement améliorés. Il a également rappelé que la flotte, qui comptait autrefois 24 avions, n’en compte plus que 10 aujourd’hui. Le contrôle technique des avions, qui ne dure que dix jours chez l’un des grands constructeurs mondiaux, s’étale en Tunisie sur 123 jours, entraînant pour la compagnie nationale des pertes financières colossales, se chiffrant en dizaines de milliards de dinars, des montants qui auraient pu servir à acheter de nouveaux avions.

Par ailleurs, le président a dénoncé les recrutements effectués sur la base de clientélisme et de favoritisme, en dehors de toute légalité et sans aucun besoin réel.

Kaïs Saïed a souligné la nécessité d’arrêter cette hémorragie au plus vite. Il a affirmé qu’il n’était pas question de céder cette entreprise publique, ni l’aéroport de Tunis-Carthage, qui suscite la convoitise de certains lobbys, tout comme le quartier olympique d’El Menzah, le stade Chedly Zouiten, la piscine municipale de la place Pasteur, le parc du Belvédère, ainsi que d’autres sites dans la capitale et dans les différentes régions du pays, délibérément négligés pour mieux les brader par la suite à bas prix.

Le président a souligné que l’aéroport de Tunis-Carthage dispose d’atouts que beaucoup d’autres aéroports n’ont pas, et qu’il pourrait être agrandi pour en augmenter la capacité. Il a enfin donné des instructions claires pour l’élaboration d’un plan de sauvetage à tous les niveaux afin que Tunisair retrouve tout son éclat, aussi bien sur terre que dans les airs.

M.B.