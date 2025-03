Révision du statut de la BCT : un conseil ministériel restreint sous la présidence de Sarra Zaâfrani

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani, a présidé, mardi 25 mars 2025, un conseil ministériel restreint relatif au projet de loi fixant le statut de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la présidence du gouvernement a indiqué qu’un conseil ministériel restreint, présidé par la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani à la Kasbah, s’est tenu pour examiner le projet de révision de la loi n° 35 de 2016 fixant le statut de la BCT. La ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, ainsi que le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, ont participé à ce conseil. Ce dernier a souligné le rôle essentiel de cette institution dans la stabilité du système bancaire et le soutien aux PME.

La cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d’une coordination entre les acteurs publics et privés pour mener les réformes nécessaires et stimuler une dynamique économique durable.

Sarra Zaâfrani a également mis en avant l'importance de l'autonomie financière de l'État et la réduction de l'endettement, appelant à un engagement collectif pour bâtir un système financier solide et résilient. Le conseil a finalement recommandé d’accélérer la révision de la loi selon une approche intégrée, afin de moderniser la gouvernance financière et favoriser un développement économique soutenu.

H.K