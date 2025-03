Tunisie Leasing et Factoring propose un dividende de 1,15 dinar par action pour l’exercice 2024

Tunisie Leasing et Factoring propose la distribution d’un dividende de 1,15 dinar par action au titre de l’exercice 2024, soit 23% du nominal sous réserve de l’accord de l’autorité monétaire conformément aux dispositions de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2025-02 du 29 janvier 2025. Son Conseil d’administration, réuni lundi 24 mars 2025, a décidé de convoquer les actionnaires de la société pour une Assemblée générale ordinaire (AGO) le lundi 28 avril 2025 à 15h00 au siège social d’Amen Bank.

En outre, le Conseil d’administration de Tunisie Leasing et Factoring a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2024 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2024. Les états financiers individuels font apparaître un résultat net de 24,82 millions de dinars fin 2024, en hausse de 2,07% par rapport à 2023. Pour leur part, les états financiers consolidés font apparaître un résultat net de 37,47 millions de dinars fin 2024, en augmentation de 32,79% par rapport à 2023.

I.N.