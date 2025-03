Nouveau record du montant des billets et monnaies en circulation

Le montant des billets et monnaies en circulation a enregistré un nouveau record atteignant 23,449 milliards de dinars, lundi 24 mars 2025, en se référant aux chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie. Un montant en hausse de 2,259 milliards de dinars par rapport à la même période un an auparavant.

Notons que pendant le mois de ramadan, les billets et monnaies en circulation augmentent puisque les Tunisiens dépensent plus pour la nourriture mais aussi pour les vêtements et les pâtisseries traditionnelles de l’Aïd. Cela dit, la hausse constatée est plus importante que d’habitude et l’une des premières raisons avancées par de nombreux observateurs est l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques, qui continue de paralyser l’économie, et oblige plusieurs acteurs à payer en espèces.

Une théorie confirmée par les récentes statistiques de la Banque centrale de Tunisie (BCT) qui ont révélé une chute de 94% du nombre de chèques en circulation depuis l’implémentation de la plateforme électronique unifiée "Tunichèque". Cette diminution est liée au volume de chèques traités et validés sur cette plateforme, qui a enregistré, jusqu’au 6 mars, un total de 94.333 chèques. Cela correspond à une moyenne quotidienne de 3930 chèques depuis le lancement de la plateforme le 2 février 2025, alors qu’au même moment l'année précédente, la circulation quotidienne était estimée à 68.055 chèques, soit une baisse de 94,2%.

Rappelons également que, depuis octobre 2024, la détention de sommes importantes en espèce n’est plus soumise à l’exigence de justification de l’origine des fonds.

I.N.