Météo : pluies orageuses attendues au sud et au centre-est de la Tunisie

Des pluies sont attendues au sud et au centre-est du pays à partir de ce mardi 25 mars 2025, avec des conditions temporairement orageuses et localement intenses dans le sud-est.

C’est ce qu’a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM) dans un communiqué publié ce même jour. Selon l'institut, les quantités de pluie prévues varieront entre 20 et 40 millimètres, et des vents forts dépasseront temporairement les 80 km/h lors de l’apparition de nuages orageux.

L'INM prévoit également une baisse des températures pour mercredi 26 mars 2025, particulièrement dans les régions de l’ouest du pays. Des pluies éparses sont attendues dans le nord et le centre, et elles pourraient devenir intenses dans l’extrême nord-ouest du pays pendant la nuit.

Dans son communiqué matinal, l'institut avait annoncé un temps nuageux avec des précipitations possibles, principalement au sud et localement au centre-est, avant de s'étendre en fin de journée au nord-ouest et au centre.

Les températures maximales varieront généralement entre 15 et 21 degrés Celsius au nord, au centre et au sud-est du pays, et entre 23 et 26 degrés Celsius sur le reste du territoire, atteignant 29 degrés Celsius dans l’extrême sud.

I.N.