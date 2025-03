Kaïs Saïed, Sarra Zaâfrani Zanzri, Bolt… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit passé, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 24 mars 2025 :





Réorganisation de l’administration : Saïed annonce des suppressions de structures inutiles

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 24 mars 2025, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri. Lors de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur plusieurs dispositions de la Constitution, qui a définitivement rompu avec celle qui l’a précédée. Il a souligné les mécanismes, l’esprit et les objectifs de la Constitution du 25 juillet 2022, affirmant la nécessité d’effacer définitivement les séquelles de la Constitution de 2014.





Kaïs Saïed appelle à une révision du Code des collectivités locales

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 24 mars 2025, le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, qui lui a remis le rapport de l'instance sur l'élection présidentielle du 6 octobre 2024. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a souligné que la tenue des élections aux dates prévues doit être un principe naturel et respecté. Il a insisté sur l'importance de garantir la liberté totale du choix des électeurs et a rappelé que les élus doivent être pleinement responsables devant leurs électeurs.





Sarra Zaâfrani Zanzri effectue une visite inopinée à plusieurs services de la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, a effectué, lundi 24 mars 2025, une visite inopinée à plusieurs services de la présidence du gouvernement. Un communiqué de la Kasbah a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de l’évaluation du rythme de travail et vise à insister sur l’accélération des projets ainsi que sur le traitement des dossiers. Mme Zaâfrani, a également rendu visite à plusieurs services de la présidence du gouvernement, notamment le Comité général de la fonction publique, la Direction générale de la formation, la Direction générale des associations, l'Instance générale de contrôle des services publics et la Direction générale des services communs.





Bolt et d'autres sociétés de e-taxis épinglées pour fraude financière

Des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale liés à des sociétés gérant des applications de e-taxis ont été révélés, selon un communiqué publié par la Direction générale de la Garde nationale, lundi 24 mars 2025. Certaines informations recueillies par Business News mentionnent notamment la célèbre application Bolt. L’opération a été menée par l’unité nationale d’investigation sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, au sein de la Direction de renseignement et de recherche de l'Aouina, sous la supervision du ministère public du Pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.





Affaire de l'Isie : le procès d’Abir Moussi reporté au 24 avril

La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a débuté, lundi matin 24 mars 2025, l'examen de l'affaire opposant la présidente du PDL, Abir Moussi, à l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Cette procédure fait suite à des déclarations qu'elle avait tenues lors d'une conférence de presse organisée par son parti en décembre 2022, où elle avait exprimé ses positions concernant les élections législatives du 17 décembre 2022. Abir Moussi a indiqué qu’elle refusait d’être représentée par un avocat, qu’il soit du barreau régional ou de son comité de défense, insistant sur le fait qu’elle était victime d’une injustice politique.