Cour africaine, Abdelmadjid Tebboune, Marco Rubio… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 20 mars 2025 :





La Tunisie se retire de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples

Des documents circulant en ligne indiquent que la Tunisie aurait demandé son retrait de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Ces documents, non publiés officiellement, ont suscité des critiques sur un possible recul du pays en matière de droits humains. Ils incluent trois courriers du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, adressés entre le 3 et le 7 mars 2025. Les autorités tunisiennes gardent le silence sur cette affaire. Contacté, le ministère des Affaires étrangères a promis une réaction prochaine.

Abdelmadjid Tebboune félicite Kaïs Saïed pour la fête de l’Indépendance et lui présente ses condoléances

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité Kaïs Saïed pour la fête de l’Indépendance et lui a présenté ses condoléances pour un décès dans son entourage. Dans un communiqué publié sur Facebook, la présidence algérienne a précisé que les deux dirigeants ont échangé par téléphone le 20 mars 2025. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution des relations bilatérales. Le communiqué algérien mentionne le décès sans préciser le lien de parenté. La présidence tunisienne n’a pas abordé ce point dans son propre communiqué.





Le secrétaire d'État américain Marco Rubio félicite la Tunisie pour le 20-Mars

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a félicité le peuple tunisien pour la fête de l’Indépendance le 24 mars 2024. Il a souligné l’importance des relations commerciales et sécuritaires entre les deux pays. Le communiqué a également mis en avant 227 ans d’amitié tuniso-américaine.





Liberté de la presse : le SNJT dénonce l’acharnement judiciaire contre les journalistes

Le syndicat a dénoncé la convocation du journaliste Haythem El Mekki et de la professeure Saloua Charfi devant la Garde nationale le 21 mars 2025. Ce même jour, la cour d’appel examinera le cas de Ghassen Ben Khelifa, condamné à six mois de prison. Le tribunal a aussi rejeté la demande de libération de Mourad Zeghidi et Borhen Bssais, poursuivant ainsi les poursuites contre les journalistes. Le SNJT demande l’arrêt des poursuites basées sur le décret 54 et l’application du décret 115. Il appelle à un rassemblement de protestation le 21 mars à L’Aouina.

Thameur Saad : le PDL considère la question migratoire comme une menace pour la sûreté nationale

Le PDL a tenu une conférence de presse le 20 mars 2025 sur la situation du pays. Thameur Saad a alerté sur un taux de chômage des jeunes atteignant 40 % et un pouvoir d’achat en chute libre, augmentant les tensions sociales. Il a dénoncé une détérioration des libertés, l’absence de dialogue politique et l’exclusion médiatique de son parti. Il a également critiqué l’incarcération d’Abir Moussi, estimant qu’elle est poursuivie pour ses opinions. Enfin, le PDL propose une charte nationale pour préserver les acquis et assurer la stabilité politique.