Le retrait de la Tunisie de la Cour africaine des droits de l’Homme suscite l’indignation

La décision des autorités tunisiennes de retirer unilatéralement la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a suscité une vague d’indignation parmi plusieurs organisations de défense des droits humains.

Dans un communiqué publié jeudi 20 mars 2025, la Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) a dénoncé une décision autoritaire qui isole la Tunisie de son environnement continental et s’inscrit dans une logique de rejet de la justice indépendante, aussi bien à l’échelle nationale que régionale. L’organisation a rappelé que la Cour africaine constitue un acquis majeur de la lutte des peuples africains contre les régimes dictatoriaux et les pratiques répressives.

La CTCPM a également souligné que cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de remise en cause de l’indépendance de la justice en Tunisie, marqué notamment par le blocage de la mise en place de la Cour constitutionnelle, la remise en question de la juridiction administrative et la révocation de nombreux magistrats.

La Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), quant à elle, considère ce retrait comme un grave recul des engagements régionaux et internationaux de la Tunisie. Elle y voit une tentative de se soustraire à un mécanisme judiciaire indépendant visant à garantir des voies de recours aux victimes et à limiter l’impunité.

De son côté, le Centre des droits de l’Homme de l’Université de Pretoria a exprimé sa profonde préoccupation face à cette décision, exhortant le gouvernement tunisien à revenir sur cette mesure.

H.K