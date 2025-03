Le secrétaire d'État américain Marco Rubio félicite la Tunisie pour le 20-Mars

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a adressé, jeudi 24 mars 2024, ses félicitations au peuple tunisien à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’ambassade des États-Unis, M. Rubio a exprimé sa satisfaction à l’idée d’explorer les opportunités commerciales entre son pays et la Tunisie.

Le communiqué est également revenu sur la continuation des efforts qui consistent à éliminer les menaces pesant sur les frontières de nos deux pays et de renforcer plus de 227 ans d’amitié entre les peuples américain et tunisien au cours de l’année à venir.

H.K