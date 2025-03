Un vol direct entre la Tchéquie et les aéroports de Tabarka et Tozeur ? La vérité sur cette annonce

Depuis le 10 mars 2025, plusieurs publications sur les réseaux sociaux et certains médias ont relayé l’information selon laquelle une ligne aérienne directe serait mise en place entre la République tchèque et les aéroports de Tabarka et Tozeur. La page Facebook « Sayeb Etrottoir » ainsi que la journal « El Horria » ont relayé l’information sur leurs pages. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions positives parmi les internautes tunisiens, saluant une initiative qui pourrait dynamiser le secteur touristique.

Toutefois, après vérification, cette information est présentée de manière trompeuse. Aucune annonce officielle n’a été faite concernant l’ouverture d’un tel vol direct.

Lors d’une recherche sur les sites officiels du gouvernement tunisien et du ministère du Tourisme, ainsi que dans les médias institutionnels, aucune décision officielle sur l’ouverture d’une ligne aérienne entre la République tchèque et Tabarka ou Tozeur n’a été trouvée.

En réalité, cette information provient d’une rencontre qui a eu lieu le 10 mars 2025 entre le ministre tunisien du Tourisme, Sofiane Tekaya, et l’ambassadeur de la République tchèque en Tunisie, Richard Kadlcak. Lors de cet échange, le ministre a exprimé le souhait de voir une telle ligne aérienne mise en place pour faciliter l’arrivée de touristes tchèques vers ces deux régions tunisiennes.

Toutefois, il s’agit d’un appel du ministre et non d’une annonce officielle confirmant la mise en service d’un tel vol. Aucune compagnie aérienne ni autorité de l’aviation civile n’a annoncé la création d’une liaison aérienne directe entre la Tunisie et la République tchèque vers ces destinations.

L’information relayée sur les réseaux sociaux et certains médias est donc trompeuse. Aucune ligne directe entre la République tchèque et les aéroports de Tabarka et Tozeur n’a été officiellement confirmée à ce jour. Il s’agit simplement d’une suggestion du ministre du Tourisme, et non d’une décision actée.

R.A.