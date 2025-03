Salwa Benhadid Zouari : la Tunisie consomme un million de quintaux de blé dur par mois

La PDG de l'Office National des Céréales, Salwa Benhadid Zouari a indiqué que cette institution supervisait la collecte de la récolte et que le secteur privé assurait 60% de cette opération.

Invitée le 19 mars 2025 à "Youm Said" de Nabila Abid sur la Radio nationale, Salwa Benhadid Zouari a assuré que l'office intervenait en cas d'absence de centre de collecte afin de permettre la collecte de la récolte.

« L'État fixe le prix de la collecte de la récolte... Il s'agit d'une activité compensée... Nous avons entamé la rédaction de l'arrêté fixant les prix... En 2023 et 2024, l'État est intervenu à travers des mesures d'urgence afin de soutenir les agriculteurs... Lors de la récolte, nous mettons, aussi, à disposition des agriculteurs des quantités de blé dur », a-t-elle ajouté.

La PDG de l'Office National des Céréales a expliqué que 481.000 quintaux de blé dur, 262.000 quintaux de blé certifié et 116.300 quintaux d'orge ont été mis à disposition des agriculteurs. Elle a indiqué que les besoins mensuels nationaux correspondaient à un million de quintaux de blé dur et un million de quintaux de blé tendre.

Salwa Benhadid Zouari a évoqué l'importance du stockage. Selon elle, l'office a pu stocker en 2003 plus de douze millions de quintaux grâce à l'investissement et à la coopération avec le secteur privé. Elle a indiqué que des projets d'élargissement de la capacité de stockage de l'Office National des Céréales seront entamés à Radès, à Sfax et à Sousse.

« La Tunisie achète le blé tendre à des prix acceptables... Ceci a lieu de façon continue, même deux fois par mois... Nous sommes un pays de blé dur... Nous pouvons atteindre l'autosuffisance en blé dur et en orge... On ne mangeait pas la baguette... Ou la pizza... Il s'agit d'une introduction coloniale... La consommation a imposé un changement au niveau des céréales », a-t-elle ajouté.

Salwa Benhadid Zouari a évoqué des projets de numérisation de la collecte de la récolte et du suivi des stocks ainsi que la mise à niveau des chemins ferroviaires.

S.G