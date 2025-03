Libération de trois Libyens en Tunisie et de 49 Tunisiens détenus en Libye

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, s’est personnellement impliquée dans le dossier à l’origine de la forte tension entre la Libye et la Tunisie ces derniers jours. Des décisions ont été prises au plus haut sommet de l’État, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars 2025, pour désamorcer une crise qui n’aurait jamais dû éclater. C’est ce qu’affirme Mostafa Abdelkebir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme et influent lobbyiste tunisien en Libye. Son rôle a été déterminant dans cette affaire, apprend Business News.

Ainsi, on apprend que la Tunisie a décidé de libérer trois Libyens détenus. Le cas particulier de Wassim Chkima, à l’origine de la crise, sera examiné ce matin lors d’un procès en appel. Ce Libyen, condamné la semaine dernière à cinq ans de prison pour contrebande, avait été arrêté en possession de 150 kilogrammes de couscous. Suite à cette condamnation disproportionnée et fort sévère, une cinquantaine de Tunisiens ont été arrêtés en Libye. Les autorités ont également saisi des dizaines de véhicules appartenant à des contrebandiers tunisiens.

Côté libyen, en signe de bonne volonté, les autorités ont décidé de libérer 49 Tunisiens. Parmi les dernières arrestations, seuls deux Tunisiens restent en garde à vue pour complément d’enquête.

On note toutefois que plusieurs autres Tunisiens demeurent emprisonnés en Libye pour diverses raisons, certaines liées à des conflits professionnels, d’autres à des accusations infondées et sans preuves. « Il est regrettable que l’on ne se soit pas penché sur le sort de ces Tunisiens, d’autant que certains d’entre eux sont malades », déplore M. Abdelkebir, appelant les autorités tunisiennes à intervenir en leur faveur.

R.B.H