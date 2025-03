Tunisie : légère aggravation du déficit énergétique à fin février 2025

Le déficit commercial énergétique a représenté 52,45% du déficit commercial total à fin février 2025. Il s’est aggravé de 1,25% par rapport à février 2024 et de 8,97% par rapport à février 2023. Il a atteint -1,84 milliards de dinars fin février 2025, contre -1,82 milliard de dinars fin février 2024 et -1,69 milliard de dinars fin février 2023.

Le taux de couverture a perdu 1,1 point par rapport à février 2024 et trois points par rapport à février 2023 atteignant 18,9% en février 2025, contre 20% en février 2024 et 21,9% en février 2023. Ce sont les chiffres récemment publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

On constate aussi que les importations ont légèrement diminué de 0,02% passant de 2,277 milliards fin février 2024 à 2,276 milliards de dinars fin février 2025, alors que les exportations ont baissé de 5,1% évoluant de 454,5 millions de dinars fin février 2024 à 431,3 millions de dinars fin février 2025.

En février 2025, le déficit de la balance commerciale a presque doublé par rapport à février 2024 (+97,64%) et s’est aggravé de 49,15% par rapport à février 2023. Il s’est établi à -3,52 milliards de dinars à fin février 2025, contre -1,78 milliard de dinars février 2024 et -2,35 milliards de dinars en février 2023. Le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est, quant à lui, réduit à -1,67 milliard de dinars en février 2025.

Notons aussi qu’à fin 2024, le taux de dépendance énergétique s’est situé à 59% fin décembre 2024, contre 52% un an auparavant. Sans la comptabilisation de la redevance, ce taux grimpe à 69% fin décembre 2024, contre 62% un an auparavant, et cela selon le rapport sur la conjoncture énergétique à fin 2024, récemment publié par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

I.N.