Khaled Nouri s'entretient avec son homologue algérien au sujet des zones frontalières

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, s’est entretenu ce jeudi 13 mars 2025 avec son homologue algérien au sujet des relations bilatérales et la gerstion des zones frontalières.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué qu’un entretien téléphonique a eu lieu entre Khaled Nouri et son homologue algérien, Ibrahim Mourad, au sujet du renforcement des relations, notamment dans les domaines de compétence des ministères de l'Intérieur.

Une proposition de tenue de la deuxième session de la commission bilatérale pour le développement et la promotion des zones frontalières a également été abordée lors de cet entretien téléphonique.

H.K