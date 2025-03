Le Royaume-Uni a-t-il réellement interdit les voyages en Tunisie ?

Une publication Facebook, relayée depuis le 4 mars 2025, affirme que le ministère britannique des Affaires étrangères a émis un avertissement urgent et illimité contre les voyages en Tunisie, évoquant des affrontements imminents entre le régime du président Kaïs Saïed et des opposants tunisiens à l’étranger.

Elle inclut un lien vers la page officielle des conseils aux voyageurs du gouvernement britannique, laissant entendre que les autorités britanniques auraient conseillé à leurs citoyens de quitter immédiatement la Tunisie.

Or, en consultant cette page, qui relève du Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), on constate que le Royaume-Uni n’a pas émis d’interdiction de voyage illimitée. Il fournit plutôt des recommandations et des conseils de sécurité pour les voyageurs.

Les conseils aux voyageurs du gouvernement britannique comportent différents niveaux d’alerte, tels que « déconseillé sauf raison impérative » ou « déconseillé formellement » pour certaines zones spécifiques. Toutefois, ces avertissements sont à titre informatif et préventif, et ne constituent pas des ordres officiels de quitter le pays.

Dans le cas de la Tunisie, le gouvernement britannique actualise régulièrement ses recommandations de voyage, mais ne demande en aucun cas à ses citoyens de partir immédiatement ni d’éviter la Tunisie indéfiniment. Par ailleurs, aucune preuve ne confirme que le ministère britannique des Affaires étrangères aurait publié une carte des « zones chaudes » où des affrontements seraient supposés se produire, contrairement à ce qu’affirme la publication Facebook.

Ainsi, l’allégation selon laquelle le Royaume-Uni aurait interdit les voyages en Tunisie et ordonné à ses ressortissants de quitter le pays est fausse. Le ministère britannique des Affaires étrangères fournit des informations et des conseils, mais aucun ordre d’évacuation.

R.A.