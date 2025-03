Verdict à Gabès : Mohamed Ben Salem et ses coaccusés lourdement condamnés

Imprimer

Le tribunal de première instance de Gabès a rendu, mardi 11 mars 2025, son jugement dans l’affaire de tentative de passage illégal des frontières et de détention de devises impliquant l’ancien ministre Mohamed Ben Salem et Ahmed Laâmari, membre du conseil de la Choura d’Ennahdha.

Business News apprend que l’ancien ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem a écopé de trois ans de prison, tandis qu’Ahmed Laâmari et Ali Lefi, ancien conseiller au ministère des Affaires religieuses, ont été condamnés à deux ans de prison.

Il est important de rappeler que Mohamed Ben Salem et Ahmed Laâmari, arrêtés le 3 mars 2023 pour tentative de passage illégal des frontières et détention de devises, avaient été libérés sous condition de résidence à Gabès.

L’ancien ministre de l’Agriculture avait été interpellé aux frontières libyennes en possession de 12 000 dinars et 2 100 euros, tandis qu’Ahmed Laâmari était également impliqué dans la même affaire. Au total, six personnes étaient concernées, et des mandats de dépôt avaient été émis contre quatre d’entre elles.

L’avocat et activiste politique Abdelwaheb Matar avait annoncé la sentence la commentant ainsi : « Un jugement inique a été prononcé contre Mohamed Ben Salem et ses coaccusés par le tribunal de première instance de Gabès dans une affaire dont le dossier déborde d’incohérences flagrantes, révélant une volonté manifeste de les cibler et de les impliquer. Ils sont poursuivis pour tentative de franchissement clandestin des frontières, un crime qui n’existe même pas… Une justice instrumentalisée ! », s’était-il exclamé.

H.K