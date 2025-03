Maher Abderrahmane présente son nouveau roman

Le journaliste Maher Abderrahmane a présenté, mardi 11 mars 2025, son premier roman intitulé "Les fantômes du vestibule" (Ach'bah esskifa أشباح السقيفة ).









Il s'agit d'un roman captivant qui explore l’histoire de cinq générations d’une même famille dans une petite ville tunisienne. L’intrigue commence avec un fils confronté à son passé et à celui de son père, le cheikh Ben Malek, pris dans des intrigues de pouvoir, des crimes et des secrets longtemps tus. À travers un récit mêlant le réel à l’imaginaire, l’auteur revisite l’histoire de la Tunisie contemporaine, mettant en lumière les mécanismes du pouvoir, de l’oppression et de la manipulation.

Ce roman n'est cependant pas une œuvre historique. L’imagination de l’auteur a dominé la narration pour relier les histoires entre elles et en tirer un roman. Le héros n’a aucune existence réelle ; il n’est qu’un fruit de l’imaginaire. Quant aux noms des personnages et des familles, ils sont soit inventés, soit n’ont aucun lien avec les événements du roman.

L'œuvre soulève des questions fondamentales sur le rapport des Tunisiens à leur histoire, à l’autorité, et sur le prix à payer face à un pouvoir absolu, même au prix de la mort.









S.H