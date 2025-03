Amine Mahfoudh critique les avertissements du président Kaïs Saïed aux secrétaires généraux des municipalités

Le professeur de droit constitutionnel et ancien soutien du pouvoir en place, Amine Mahfoudh, est revenu, mardi 11 mars 2025, sur les avertissements adressés par le président de la République aux secrétaires généraux des municipalités.

Dans un statut publié sur son profil Facebook, M. Mahfoudh a appelé Kaïs Saïed à assumer ses responsabilités. Il a souligné que ces fonctionnaires sont mis en garde alors que leurs missions relèvent des instances élues. Il a également rappelé que ces dernières ont été dissoutes par le président de la République, craignant, selon lui, qu'elles ne soutiennent d'autres candidats à la présidentielle de 2024.



Il faut rappeler que le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à un renforcement des efforts gouvernementaux pour protéger l'environnement et le littoral, en insistant sur la responsabilité des secrétaires généraux des municipalités. Lors de sa rencontre avec les ministres de l'Intérieur et de l'Environnement, il a dénoncé la situation catastrophique de l'environnement, soulignant l'inefficacité de certaines autorités et annonçant des sanctions contre les responsables défaillants.

H.K