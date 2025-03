Nomination de nouveaux mandataires judiciaires à la tête de Somocer et Sotemail

Le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, le 17 février 2025, de nommer Anis Taïeb et Mokhles Youssef en tant que mandataires judiciaires à la tête de la Société Moderne de Céramique (Somocer) et de la Société tunisienne d’émail (Sotemail), en remplacement de Sadok Larifi et sous la tutelle de la juge Chaima Ben Chouchen.

Les deux filiales du groupe Abdennadher ont réagi, mardi 11 mars 2025, à ces décisions dans un communiqué boursier. Elles ont souligné que ces nominations n’auront pas d’impact sur leurs activités, leurs transactions et leurs relations avec l’ensemble de leurs partenaires, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Elles précisent dans ce même document que le rôle des mandataires judiciaires, tout au long de leur mandat, est de gérer temporairement l’entreprise afin d’assurer la continuité de ses activités, la préservation complète des biens qui leur ont été confiés et la facilitation du respect des engagements financiers de la société.

En outre, Somocer et Sotemail ont tenu à préciser que « leur situation est saine dans tous les domaines et que le travail des deux entreprises se poursuit à un rythme normal ».

Notons que Somocer avait publié, en juillet 2024, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2023, faisant ressortir un déficit ayant plus que doublé par rapport à l’année précédente, son résultat net passant de -5,91 millions de dinars fin 2022 à -11,91 millions de dinars fin 2023.

De son côté, Sotemail avait publié, fin juillet 2024, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2023, qui montrent également un déficit ayant plus que doublé en un an. Son résultat net est passé de -4,77 millions de dinars fin 2022 à -9,77 millions de dinars fin 2023, portant les pertes cumulées à 21,22 millions de dinars à la fin de l’année 2023.

I.N.